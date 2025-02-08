Богдан БУДКО: «Я очень горжусь, что подписал контракт с АЗ Алкмар»

19-летний украинский полузащитник Богдан Будко прокомментировал подписание контракта с нидерландским клубом АЗ Алкмар:

«Я очень горжусь. Это действительно особый момент – подписать контракт с таким большим клубом. Это значит, что клуб видит и ценит мой упорный труд и развитие. Я очень рад остаться здесь подольше.

У меня было много сложных моментов, как на поле, так и вне его. Но я не сдался и продолжал упорно работать. Я радуюсь и горжусь не только за себя, но и за свою семью, которая всегда была рядом. Думаю, что сейчас я являюсь лучшей версией себя, но я хочу стать еще лучше».

Богдан Будко подписал контракт с АЗ Алкмаром до середины 2027 года с опцией продления еще на один год. Украинец является частью академии АЗ с начала 2023 года, и его прогресс был вознагражден первым профессиональным контрактом.