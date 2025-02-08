«Невозможно было контролировать игру». Гвардиола – о победе над Лейтоном

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола подвел итоги непростого поединка 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором его подопечные встретились с клубом «Лейтон» (2:1).

Несмотря на минимальную победу, специалист подчеркнул, что было сложно контролировать игру.

«Невозможно было контролировать эту игру. За девять лет в Англии мы много раз играли против команд низшего дивизиона в этом невероятном соревновании. Тут есть все – атмосфера, толпа и всякое такое. Вы играете в Кубке Англии, и вы больше не найдете ничего такого в других местах.

Это была напряженная игра, но мы знали, что будем противостоять команде с таким стилем. На самом деле, нам повезло в конце игры, потому что они создавали моменты, но мы создали больше. И в целом, вратарь соперников был сегодня на высоте.

Мы играли с характером, и мы в следующем раунде, и это всегда здорово. За последние четыре или пять лет мы все время были в полуфиналах. Приятно продолжать традицию», – сказал Гвардиола.