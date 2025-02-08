За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ

Сегодня, 8 февраля, «Шахтер» объявил о трансфере 18-летнего бразильского нападающего Кауана Элиаса, которого подписал из «Флуминенсе».

Известный трансферный портал Transfermarkt обнародовал цену, которую «Шахтер» заплатил на бразильца.

«Горняки» оформили трансфер Элиаса за 17 миллионов евро. Это третий самый дорогой трансфер в истории Украинской премьер-лиги.

Самым дорогим трансфером в истории УПЛ является переход Бернарда из «Атлетико» Минейро в «Шахтер» в 2014 году за 25 млн. Вторая позиция у трансфера Педриньо из «Бенфики» в донецкий клуб за 18 млн.

В 2025 году Кауа Элиас провел 3 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.