Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 20:10 |
1166
6

За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ

«Горняки» оформили дорогостоящий трансфер бразильца

08 февраля 2025, 20:10 |
1166
6
За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Сегодня, 8 февраля, «Шахтер» объявил о трансфере 18-летнего бразильского нападающего Кауана Элиаса, которого подписал из «Флуминенсе».

Известный трансферный портал Transfermarkt обнародовал цену, которую «Шахтер» заплатил на бразильца.

«Горняки» оформили трансфер Элиаса за 17 миллионов евро. Это третий самый дорогой трансфер в истории Украинской премьер-лиги.

Самым дорогим трансфером в истории УПЛ является переход Бернарда из «Атлетико» Минейро в «Шахтер» в 2014 году за 25 млн. Вторая позиция у трансфера Педриньо из «Бенфики» в донецкий клуб за 18 млн.

В 2025 году Кауа Элиас провел 3 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом.

По теме:
Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского нападающего
Transfermarkt финансы трансферы Флуминенсе Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Кауа Элиас
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Футбол | 08 февраля 2025, 09:37 1
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине

Сергей Матюхин высоко оценил тренерские способности Олега Блохина

КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
Бокс | 08 февраля 2025, 07:37 1
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»

Промоутер Александра опроверг эту информацию

ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
Футбол | 08.02.2025, 20:01
ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
ВИДЕО. Команда третьего дивизиона Англии оформил гол Ньюкаслу на 1-й минуте
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Бокс | 08.02.2025, 12:21
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Футбол | 08.02.2025, 13:40
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
первые два не особо удачные были
Ответить
+3
Lulinnha
Ахметов наверное последние трусы продал  ради трансфера... Рыжий татарин на старость с катушек съехал. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
Выходит первые два по сути фэйловые если глядеть цена-кпд-качество-выхлоп-результат
Ответить
+1
Saar
А ми ржали з Челсі і Мудрика..... 
Ответить
+1
zhyr
А Кастільйо нє?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
06.02.2025, 23:19
Другие виды
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 4
Хоккей
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика
Непобежденный украинец назвал двух боксеров, которые сейчас лучше Усика
07.02.2025, 00:03 1
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем