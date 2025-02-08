Португалия08 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:31
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Без сенсаций. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Морейренсе
Поединок начнется в 20:00
08 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:31
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.
«Бенфика» на своем поле будет принимать клуб «Морейренсе».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Уже традиционно в стартовом составе «орлов» сегодня сыграет голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.
Сейчас «Бенфика» занимает в турнирной таблице португальской лиги вторую позицию с 44 очками в активе.
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