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Португалия
08 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:31
203
0

Без сенсаций. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Морейренсе

Поединок начнется в 20:00

08 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:31
203
0
Без сенсаций. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.

«Бенфика» на своем поле будет принимать клуб «Морейренсе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Уже традиционно в стартовом составе «орлов» сегодня сыграет голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Сейчас «Бенфика» занимает в турнирной таблице португальской лиги вторую позицию с 44 очками в активе.

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Анатолий Трубин Морейренсе Бенфика стартовые составы чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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