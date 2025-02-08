Без сенсаций. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Морейренсе

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.

«Бенфика» на своем поле будет принимать клуб «Морейренсе».

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Начало встречи запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Уже традиционно в стартовом составе «орлов» сегодня сыграет голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Сейчас «Бенфика» занимает в турнирной таблице португальской лиги вторую позицию с 44 очками в активе.