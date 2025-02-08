Бартулович назвал победителя пары Реал – Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Наставник луганской «Зари» Младен Бартулович назвал фаворита противостояния 1/16 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Трудно предсказать, что в этом матче будет и каким будет результат. Обе команды не в лучшей своей форме. Но я думаю, что это будут очень интересные матчи. Буду болеть за «Реал» и надеяться, что они пройдут дальше. Но трудно сказать, кто лидер в этой паре. Но все-таки, может, «Реал» – небольшой фаворит в связи с его опытом игр в Лиге чемпионов и победами в самом престижном еврокубке», – сказал Бартулович.

11 февраля «Манчестер Сити» будет принимать «Реал» на своем поле, а ответный матч состоится в Мадриде 19-го числа.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против мадридского «Реала».