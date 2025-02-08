Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович назвал победителя пары Реал – Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
08 февраля 2025, 21:16 |
654
0

Бартулович назвал победителя пары Реал – Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Тренер «Зари» считает фаворитом «Реал»

08 февраля 2025, 21:16 |
654
0
Бартулович назвал победителя пары Реал – Манчестер Сити в Лиге чемпионов
ФК Заря. Младен Бартулович

Наставник луганской «Зари» Младен Бартулович назвал фаворита противостояния 1/16 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Трудно предсказать, что в этом матче будет и каким будет результат. Обе команды не в лучшей своей форме. Но я думаю, что это будут очень интересные матчи. Буду болеть за «Реал» и надеяться, что они пройдут дальше. Но трудно сказать, кто лидер в этой паре. Но все-таки, может, «Реал» – небольшой фаворит в связи с его опытом игр в Лиге чемпионов и победами в самом престижном еврокубке», – сказал Бартулович.

11 февраля «Манчестер Сити» будет принимать «Реал» на своем поле, а ответный матч состоится в Мадриде 19-го числа.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против мадридского «Реала».

По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико
Де Брюйне – рекордсмен по результативным действиям в Кубке Англии с 2016/17
Младен Бартулович Заря Луганск Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08 февраля 2025, 20:13 5
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Футбол | 08 февраля 2025, 09:37 1
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине

Сергей Матюхин высоко оценил тренерские способности Олега Блохина

Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Бокс | 08.02.2025, 12:21
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Футбол | 08.02.2025, 18:58
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили
Футбол | 08.02.2025, 20:28
Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили
Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
06.02.2025, 17:50 83
Футбол
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
06.02.2025, 23:19
Другие виды
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем