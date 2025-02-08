Три гола в первом тайме. Черноморец обыграл ФК Бельцы

«Черноморец» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Александра Бабича в субботу, 8 февраля, провела два контрольных матча. В первом из них «Черноморец» сыграл вничью 1:1 с румынским клубом «Чиксереда».

ФК «Бельцы» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Команда после первого этапа и находится на четвертом месте.

«Черноморец» решил судьбу матча еще в первом тайме. Илья Шевцов, Эмиль Мустафаев и Денис Безбородько отправили в ворота соперника три мяча. Во втором тайме счет не изменился.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Черноморец» (Украина) – «Бельцы» (Молдова) – 3:0

Голы: Шевцов (17), Мустафаев (35), Безбородько (44).

«Черноморец»: 1 Рудько, 77 Кисиль, 39 Скиба, 3 Ермаков («просмотр», 60), «просмотр», 8 Шпорн, 28 Габелок (Григорчук, 78), 90 Шевцов («просмотр», 70), 7 Мустафаев («просмотр» 70), 17 Янаков («просмотр», 70), 21 Безбородько (9 Хобленко, 70).