Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три гола в первом тайме. Черноморец обыграл ФК Бельцы
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 19:45 |
326
0

Три гола в первом тайме. Черноморец обыграл ФК Бельцы

Подопечные Александра Бабича провели второй спарринг за день

08 февраля 2025, 19:45 |
326
0
Три гола в первом тайме. Черноморец обыграл ФК Бельцы
ФК Черноморец

«Черноморец» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Александра Бабича в субботу, 8 февраля, провела два контрольных матча. В первом из них «Черноморец» сыграл вничью 1:1 с румынским клубом «Чиксереда».

ФК «Бельцы» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Команда после первого этапа и находится на четвертом месте.

«Черноморец» решил судьбу матча еще в первом тайме. Илья Шевцов, Эмиль Мустафаев и Денис Безбородько отправили в ворота соперника три мяча. Во втором тайме счет не изменился.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Черноморец» (Украина) – «Бельцы» (Молдова) – 3:0

Голы: Шевцов (17), Мустафаев (35), Безбородько (44).

«Черноморец»: 1 Рудько, 77 Кисиль, 39 Скиба, 3 Ермаков («просмотр», 60), «просмотр», 8 Шпорн, 28 Габелок (Григорчук, 78), 90 Шевцов («просмотр», 70), 7 Мустафаев («просмотр» 70), 17 Янаков («просмотр», 70), 21 Безбородько (9 Хобленко, 70).

По теме:
Припустили три мяча. ЛНЗ проиграл норвежскому клубу Одд
Результативный матч. Александрия проиграла клубу из Латвии
Все решил гол Алефиренко. Колос выиграл у чемпиона Грузии
Черноморец Одесса Бельцы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Илья Шевцов Эмиль Мустафаев Денис Безбородько
Сергей Турчак Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08 февраля 2025, 07:13 39
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?

Известный журналист Бен Джейкобс высказался о ситуации относительно украинца

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Футбол | 08.02.2025, 17:45
ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ
Футбол | 08.02.2025, 20:10
За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ
За сколько Шахтер купил Элиаса? Третий самый дорогой трансфер в истории УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
06.02.2025, 17:50 83
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
07.02.2025, 20:16 64
Футбол
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 4
Хоккей
Александр УСИК: «Я в это вложил примерно $1,5 млн»
Александр УСИК: «Я в это вложил примерно $1,5 млн»
07.02.2025, 02:50
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем