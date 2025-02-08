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  4. Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Турция
08 февраля 2025, 18:58 |
1193
7

Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко

Украинец – цель для «Трабзонспора»

08 февраля 2025, 18:58 |
1193
7
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко

26-летний хавбек «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть клуб до завершения зимнего трансферного окна 2025 года.

По информации портала Fanatik, турецкий «Трабзонспор» ускорил переговоры с «Динамо» по 26-летнему хавбеку. Руководство турецкого клуба пытается убедить киевлян завершить трансфер уже зимой. На все про все у «Трабзонспора» осталось три дня, ведь трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

В этом сезоне на клубном уровне Шапаренко провел 22 матча, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

«Трабзонспор» этой зимой оформил трансферы Сикана и Зубкова. Ранее стали известны зарплаты украинцев в турецком клубе.

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Динамо Киев трансферы Трабзонспор Николай Шапаренко трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 7
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PUMA
С каких пор Трабзонспор стал амбициозным клубом. Неужели после трансфером сикана,зубкова?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
У ахмєтава ще є декілька українців в обоймі)))
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+1
Gargantua81
продавайте. Он не помощник. 
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0
514839
Нє, не продадуть у найближчі три роки. Молодший жеж сказав, що головна мета - ЧУКР! А коли то діло буде, хто зна?!
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-2
Дыряво с пердя🤣
300 млн лир и шляпарен очка ваш
Ответить
-2
AK.228
Прям все силы брошены… Подключили Эрдогана 
Ответить
-4
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