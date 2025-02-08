Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко

26-летний хавбек «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть клуб до завершения зимнего трансферного окна 2025 года.

По информации портала Fanatik, турецкий «Трабзонспор» ускорил переговоры с «Динамо» по 26-летнему хавбеку. Руководство турецкого клуба пытается убедить киевлян завершить трансфер уже зимой. На все про все у «Трабзонспора» осталось три дня, ведь трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

В этом сезоне на клубном уровне Шапаренко провел 22 матча, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

«Трабзонспор» этой зимой оформил трансферы Сикана и Зубкова. Ранее стали известны зарплаты украинцев в турецком клубе.