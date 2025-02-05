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  4. Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
Турция
05 февраля 2025, 22:42 |
2581
3

Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор

Александр зарабатывает больше

05 февраля 2025, 22:42 |
2581
3
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Игроки сборной Украины Даниил Сикан и Александр Зубков этой зимой сменили клубную прописку. Оба покинули донецкий «Шахтер» и перешли в турецкий «Трабзонспор».

Стали известны зарплаты обоих футболистов в турецком клубе. Согласно официальным отчетам турецкой платформы Kamuyu Aydınlatma Platformu, Зубков заключил контракт с турками на 4.5 года, а его годовая зарплата составляет 1.45 миллиона евро. У Сикана аналогичный срок соглашения, но он зарабатывает меньше – 1 миллион евро в год.

Также Kamuyu Aydınlatma Platformu обнародовал трансферные суммы, которые заплатил «Трабзонспор» за украинцев. «Шахтер» получил за Зубкова 6 миллионов евро, вся сумма будет выплачена шестью платежами. За Сикана заплачена аналогичная сумма, но сделка пройдет пятью траншами.

Сегодня «Трабзонспор» сыграл в Кубке Турции 2:2. Трое украинцев приняли участие в матче.

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Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков трансферы УПЛ трансферы зарплаты финансы
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 3
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PullBen
під кінець кар'єри нормально грошей зароблять. Шахтер теж нормально отримав грошей, загалом всі в плюсі
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Дані Рохас
Чёт низкие зарплаты там....
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