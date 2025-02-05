Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор

Игроки сборной Украины Даниил Сикан и Александр Зубков этой зимой сменили клубную прописку. Оба покинули донецкий «Шахтер» и перешли в турецкий «Трабзонспор».

Стали известны зарплаты обоих футболистов в турецком клубе. Согласно официальным отчетам турецкой платформы Kamuyu Aydınlatma Platformu, Зубков заключил контракт с турками на 4.5 года, а его годовая зарплата составляет 1.45 миллиона евро. У Сикана аналогичный срок соглашения, но он зарабатывает меньше – 1 миллион евро в год.

Также Kamuyu Aydınlatma Platformu обнародовал трансферные суммы, которые заплатил «Трабзонспор» за украинцев. «Шахтер» получил за Зубкова 6 миллионов евро, вся сумма будет выплачена шестью платежами. За Сикана заплачена аналогичная сумма, но сделка пройдет пятью траншами.

Сегодня «Трабзонспор» сыграл в Кубке Турции 2:2. Трое украинцев приняли участие в матче.