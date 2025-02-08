Младен БАРТУЛОВИЧ: «Я верю, что Супряга может забивать в УПЛ»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о результатах команды на сборах, а также прокомментировал успех сборной Хорватии на чемпионате мира по гандболу.

– Младен, как оцените разгромную победу «Зари» над «Санкт-Пельтеном» (4:1) на турецких сборах?



– Матч с «Санкт-Пельтеном» получился для нас очень позитивным, особенно первый тайм. Многие моменты у нас получились. Получилось сделать то, что мы нарабатываем на тренировках. То, что мы забили 4 гола, радует. К тому же у нас было еще очень много хороших моментов, которые мы не реализовали. Из негативного был только ненужный пропущенный мяч с одиннадцатиметрового. Но мы будем разбирать еще те моменты, которые нам нужно исправлять. У нас еще есть время до начала чемпионата. Мы будем работать над нашей игрой в обороне и атаке.

– Сейчас, если оценить первую часть сезона, какой матч выделите?



– Уже, наверное, не актуально говорить, какой матч получился, а какой не получился в 2024 году. Но можно сказать, что не было стабильности в первом круге. Не могли побеждать в нескольких матчах подряд. Во втором круге очень хочется это исправить, чтобы получалось добиваться больше стабильности и более успешных результатов.

– После поражений от «Вислы», «Будучности» и «Медзи» Заря обыграла «Шкендию». Рады, что впервые в сезоне на неофициальном уровне победили?



– В первых контрольных играх мы не делали акцент на результат. Мы работали над нашим физическим состоянием и тактическими моментами. Да, не все получалось, потому что мы играли под нагрузками. Но все равно хочется выигрывать. Конечно, каждой победе радуешься. Победа над «Шкендией» придала позитивного настроения на сборах. Тот же матч с «Медзью» был не проигрышный. Просто так сложилось, что уже в дополнительное время пропустили гол и проиграли. Но все эти матчи были очень информативны для нас. Мы увидели, как наши игроки работают под нагрузками.

– Как прокомментируете два гола Супряги на сборах? Владислав набирает кондиции? Может, опять в УПЛ будет забивать?



– Все очень рады за Супрягу. Скажу, что Влад очень хорошо работает на этих сборах. Мы видим прогресс. Есть уверенность, что Супряга нам поможет во втором круге. Я верю, что он может забивать в УПЛ. Влад для этого очень много и очень хорошо работает.

– В оставшихся матчах на сборах, что хотите отработать?



– Мы в этих спаррингах хотим увидеть более целостную игру. Мы хотим понять, насколько мы готовы и в каком темпе мы можем какое время матча играть так как мы хотим. Я считаю, что это будут очень хорошие спарринги для нас. Мы, конечно, хотим увидеть те тактические наработки, которые мы усовершенствуем на тренировках.

– Есть уже мысли об игре с «Александрией», которая состоится 23 февраля?



– Конечно, об этом поединке уже есть мысли. Понемногу мы уже смотрим на соперника и изучаем его. Уже ближе к поединку с «Александрией» мы будем более целенаправленно готовиться к встрече.

– Вы как молодой тренер, что можете сказать о «Ман Сити», за который играют хорваты Гвардиол и Ковачич. По вашему мнению, Гвардиола выведет команду из кризиса и вернет ей уровень, к которому все привыкли?



– В принципе я уверен, что Гвардиола выведет команду из этого кризиса и что вернет ее на приличный уровень. У каждой команды бывают такие кризисы и такие периоды. Но, я думаю, что при тренерском умении Гвардиолы и при классе футболистов «Ман Сити» должен вернуться на прежний уровень.

– Еще и пара интересная получилась в плей-офф Лиги чемпионов. «Ман Сити» встретится с мадридским «Реалом». Модрич против Ковачича и Гвардиола. Какие ваши мысли об этой паре? Кого будете поддерживать?



– Тяжело предсказать, что в этом матче будет и каким будет итог. Обе команды находятся не в лучшей своей форме. Но, я думаю, что это будут очень интересные матчи. Буду болеть за «Реал» и буду надеяться, что они пройдут дальше. Но сложно сказать, кто фаворит в этой паре. Но все-таки, может, «Реал» – небольшой фаворит в связи с его опытом игр в Лиге чемпионов и победами в самом престижном еврокубке.

– Если следили за сборной Хорватии по гандболу на чемпионате мира, какие эмоции были от выступления команды. Видео стало популярным, когда хорваты венграм победный гол забили на 59:59 секунде.



– Конечно, следил за сборной Хорватии по гандболу. Очень рад, что наша сборная так выступила. После длительной паузы медаль снова выиграли! А еще и приятно, что удачно с нашими соседями венграми сыграли. Получилась такая сладкая победа, можно сказать. Все очень рады и горды за нашу сборную по гандболу.

– Но финал уверенно выиграла Дания в четвертый раз кряду, кстати! Для хорватов и серебро хороший результат?



– Сборная Дании была фаворитом финала, и она в принципе легко нас обыграла. Если датчане 4 раза подряд выигрывали, значит они очень сильные. Нам сложно было с Данией. Но для Хорватии это очень хороший результат. У сборной появилось новое поколение, которое добывает медали. Мы очень долго этого ждали! Спустя 16 лет мужская сборная Хорватии снова выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по гандболу!

– Можно из гандбола что-то взять и для футбола? Например, забивать перед самым финальным свистком?



– Да, можно забивать перед самым финальным свистком. Бывают такие случаи в футболе. Но в футболе это случается намного реже, чем в гандболе. А вот в гандболе это очень частое явление.