Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Барселоны: «Я был близок к уходу из клуба в прошлом сезоне»
Испания
08 февраля 2025, 17:09 |
403
0

Лидер Барселоны: «Я был близок к уходу из клуба в прошлом сезоне»

Рафинья признался, что мог покинуть «Барселону»

08 февраля 2025, 17:09 |
403
0
Лидер Барселоны: «Я был близок к уходу из клуба в прошлом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья признался, что в прошлом сезоне был близок к уходу из клуба, но с приходом Ханси Флика все изменилось.

«Когда его приход был официально оформлен, он позвонил по телефону мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться в Барсе.

В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Хави был убежден, что при усердном труде я стану важным игроком», – сказал Рафинья.

Рафинья присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. За этот сезон бразилец сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач.

По теме:
ВИДЕО. Триллер: Сельта вырвала победу с 0:2. На 10-й забил сам Антони!
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной
Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
Бокс | 07 февраля 2025, 20:26 0
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона

Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде

Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Футбол | 08 февраля 2025, 00:58 1
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб

Кевин де Брюйне решил покинуть «горожан»

АРРОЙО: «Я очень рад присоединиться к Шахтеру»
Футбол | 08.02.2025, 10:18
АРРОЙО: «Я очень рад присоединиться к Шахтеру»
АРРОЙО: «Я очень рад присоединиться к Шахтеру»
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Футбол | 08.02.2025, 16:13
Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Кубок Англии. Автогол и гол новичка, Манчестер Сити прошел дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
07.02.2025, 17:31 6
Футбол
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
06.02.2025, 23:19
Другие виды
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Александр УСИК: «Я в это вложил примерно $1,5 млн»
Александр УСИК: «Я в это вложил примерно $1,5 млн»
07.02.2025, 02:50
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем