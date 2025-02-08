Лидер Барселоны: «Я был близок к уходу из клуба в прошлом сезоне»

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья признался, что в прошлом сезоне был близок к уходу из клуба, но с приходом Ханси Флика все изменилось.

«Когда его приход был официально оформлен, он позвонил по телефону мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться в Барсе.

В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Хави был убежден, что при усердном труде я стану важным игроком», – сказал Рафинья.

Рафинья присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. За этот сезон бразилец сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач.