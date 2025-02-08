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Испания
08 февраля 2025, 16:51 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:52
250
1

«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной

Тренер пока не думает о своем будущем

08 февраля 2025, 16:51 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:52
250
1
«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик пролил свет на свое будущее в расположении «сине-гранатовых». Специалист заявил, что пока не думает о продлении контракта.

«Я не чувствую никакого давления. Мне нравится работать в этой команде и в этом клубе. У нас есть гораздо больший потенциал, и я вижу это в игроках Ла-Массии, они очень хорошие.

У меня есть время, у меня еще один год действующего контракта, а потом увидим. Сезон для тренера – это долгое время», – сказал Флик.

Немецкий специалист возглавил «Барселону» летом прошлого года. Его действующее соглашение с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 1
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Mark4854590
Тренерська доля дуже непередбачувана. Сьогодні тебе носять на руках, а після кількох невдалих матчів можуть вказати на двері. А за півтора роки багато чого може статися.
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