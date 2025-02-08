«Потом увидим». Флик – о продлении контракта с Барселоной

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик пролил свет на свое будущее в расположении «сине-гранатовых». Специалист заявил, что пока не думает о продлении контракта.

«Я не чувствую никакого давления. Мне нравится работать в этой команде и в этом клубе. У нас есть гораздо больший потенциал, и я вижу это в игроках Ла-Массии, они очень хорошие.

У меня есть время, у меня еще один год действующего контракта, а потом увидим. Сезон для тренера – это долгое время», – сказал Флик.

Немецкий специалист возглавил «Барселону» летом прошлого года. Его действующее соглашение с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.