Жерар ПИКЕ: «Реал всегда будет страдать в матчах против Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал противостояние каталонского клуба с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании:

«Я считаю, что «Барселона» гораздо более талантливая команда. Единственная проблема, возникшая в последних матчах – из-за большой доли молодых игроков и нехватки опыта, появился незначительный спад. В этом плане «Реал» отличается лучшей стабильностью.

С другой стороны, мадридский клуб всегда будет страдать, когда выйдет на футбольное поле против «Барселоны», поскольку у каталонской команды много сильных молодых футболистов, которые уже могут выступать на серьезном уровне», – подытожил Пике.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги «Реал» набрал 49 баллов и возглавляет турнирную таблицу. В активе «Барселоны» – 45 зачетных пунктов и третья позиция.