Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жерар ПИКЕ: «Реал всегда будет страдать в матчах против Барселоны»
Испания
08 февраля 2025, 15:19 |
205
0

Жерар ПИКЕ: «Реал всегда будет страдать в матчах против Барселоны»

Легенда каталонского клуба прокомментировал испанское противостояние

08 февраля 2025, 15:19 |
205
0
Жерар ПИКЕ: «Реал всегда будет страдать в матчах против Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший футболист «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал противостояние каталонского клуба с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании:

«Я считаю, что «Барселона» гораздо более талантливая команда. Единственная проблема, возникшая в последних матчах – из-за большой доли молодых игроков и нехватки опыта, появился незначительный спад. В этом плане «Реал» отличается лучшей стабильностью.

С другой стороны, мадридский клуб всегда будет страдать, когда выйдет на футбольное поле против «Барселоны», поскольку у каталонской команды много сильных молодых футболистов, которые уже могут выступать на серьезном уровне», – подытожил Пике.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги «Реал» набрал 49 баллов и возглавляет турнирную таблицу. В активе «Барселоны» – 45 зачетных пунктов и третья позиция.

По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Райо Вальекано минимально переиграл клуб Роналдо в Ла Лиге
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Жерар Пике
Николай Титюк Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08 февраля 2025, 08:10 9
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Футбол | 07 февраля 2025, 17:12 46
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках

Очень долгий путь до основного этапа Лиги чемпионов

КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
Бокс | 08.02.2025, 07:37
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни
Футбол | 08.02.2025, 13:31
С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни
С клуба УПЛ могут снять трансферный бан. Все решится в ближайшие дни
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Футбол | 07.02.2025, 16:05
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 1
Футбол
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
КРАСЮК: «Вы глупые, если так говорите о Фьюри. Он мог выиграть у Усика»
08.02.2025, 01:54 1
Бокс
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 26
Футбол
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
06.02.2025, 19:04
Футбол
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
07.02.2025, 20:16 63
Футбол
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем