Легенда Барселоны: «Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда»

Легендарный центрбек «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на жалобу мадридского «Реала» относительно судейства в Ла Лиге.

«Эта жалоба является просто дымовой завесой, они об этом говорят уже 120 лет. Лучший гол в истории «Реала» был из офсайда», – сказал Пике.

Пике вспомнил скандальный гол Предрага Миятовича в ворота «Ювентуса» в финале ЛЧ 1997/98.

Ранее 38-летний испанский экс-защитник «Реала» Серхио Рамос определился с клубом, где продолжит свою карьеру – будет выступать в чемпионате Мексики.

ВИДЕО. Гол Миятовича в финале ЛЧ 1997/98