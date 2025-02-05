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  4. Легенда Барселоны: «Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда»
Испания
05 февраля 2025, 20:34 |
838
0

Легенда Барселоны: «Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда»

Пике отреагировал на критику «сливочных» судейства в Ла Лиге

05 февраля 2025, 20:34 |
838
0
Легенда Барселоны: «Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Легендарный центрбек «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на жалобу мадридского «Реала» относительно судейства в Ла Лиге.

«Эта жалоба является просто дымовой завесой, они об этом говорят уже 120 лет. Лучший гол в истории «Реала» был из офсайда», – сказал Пике.

Пике вспомнил скандальный гол Предрага Миятовича в ворота «Ювентуса» в финале ЛЧ 1997/98.

Ранее 38-летний испанский экс-защитник «Реала» Серхио Рамос определился с клубом, где продолжит свою карьеру – будет выступать в чемпионате Мексики.

ВИДЕО. Гол Миятовича в финале ЛЧ 1997/98

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Жерар Пике Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Предраг Миятович Лига чемпионов Ювентус офсайд (вне игры) Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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