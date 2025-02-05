Легенда Барселоны: «Лучший гол в истории Реала был забит из офсайда»
Пике отреагировал на критику «сливочных» судейства в Ла Лиге
Легендарный центрбек «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на жалобу мадридского «Реала» относительно судейства в Ла Лиге.
«Эта жалоба является просто дымовой завесой, они об этом говорят уже 120 лет. Лучший гол в истории «Реала» был из офсайда», – сказал Пике.
Пике вспомнил скандальный гол Предрага Миятовича в ворота «Ювентуса» в финале ЛЧ 1997/98.
Ранее 38-летний испанский экс-защитник «Реала» Серхио Рамос определился с клубом, где продолжит свою карьеру – будет выступать в чемпионате Мексики.
ВИДЕО. Гол Миятовича в финале ЛЧ 1997/98
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