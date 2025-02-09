Разобрались на классе. РБ Лейпциг без лишних проблем переиграл Санкт-Паули

В воскресенье, 9 февраля, прошли два заключительных поединка 21-го тура чемпионата Германии.

Два главных аутсайдера Бундеслиги «Хольштайн Киль» и «Бохум» сошлись на футбольном поле. Еще в первом тайме команды обменялись забить мячами, однако «Бохуму» удалось забить второй. Сразу после перерыва «Хольштайн Киль» сравнял счет. Как итог, победителя в матче команды не определили – 2:2.

«РБ Лейпциг» на своем поле уверенно разобрался с «Санкт-Паули» – 2:0. «Быки» решили вопрос еще в первом тайме, оформив два гола. Авторами результативных ударов стали Беньямин Шешко и Хави Симонс.

Бундеслига. 21-й тур, 9 февраля

«Хольштайн Киль» – «Бохум» – 2:2

Голы: Скшибски, 5 (пен.), Зец, 46 – Боаду, 37, 39

«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули» – 2:0

Голы: Шешко, 16, Симонс, 35

Удаление: Орбан, 69

Турнирная таблица: