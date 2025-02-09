Разобрались на классе. РБ Лейпциг без лишних проблем переиграл Санкт-Паули
9 февраля были сыграны заключительные матчи 21-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 9 февраля, прошли два заключительных поединка 21-го тура чемпионата Германии.
Два главных аутсайдера Бундеслиги «Хольштайн Киль» и «Бохум» сошлись на футбольном поле. Еще в первом тайме команды обменялись забить мячами, однако «Бохуму» удалось забить второй. Сразу после перерыва «Хольштайн Киль» сравнял счет. Как итог, победителя в матче команды не определили – 2:2.
«РБ Лейпциг» на своем поле уверенно разобрался с «Санкт-Паули» – 2:0. «Быки» решили вопрос еще в первом тайме, оформив два гола. Авторами результативных ударов стали Беньямин Шешко и Хави Симонс.
Бундеслига. 21-й тур, 9 февраля
«Хольштайн Киль» – «Бохум» – 2:2
Голы: Скшибски, 5 (пен.), Зец, 46 – Боаду, 37, 39
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули» – 2:0
Голы: Шешко, 16, Симонс, 35
Удаление: Орбан, 69
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|21
|17
|3
|1
|65 - 19
|54
|2
|Байер
|21
|13
|7
|1
|49 - 27
|46
|3
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|6
|4
|46 - 28
|39
|4
|РБ Лейпциг
|21
|10
|6
|5
|36 - 29
|36
|5
|Штутгарт
|21
|10
|5
|6
|39 - 31
|35
|6
|Фрайбург
|21
|10
|3
|8
|28 - 36
|33
|7
|Майнц
|21
|9
|5
|7
|33 - 24
|32
|8
|Боруссия М
|21
|9
|4
|8
|33 - 31
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|43 - 35
|30
|10
|Вердер
|21
|8
|6
|7
|34 - 39
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|8
|5
|8
|37 - 36
|29
|12
|Аугсбург
|21
|7
|6
|8
|24 - 35
|27
|13
|Унион Берлин
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|14
|Санкт-Паули
|21
|6
|3
|12
|18 - 24
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|4
|6
|11
|26 - 44
|18
|16
|Хайденхайм
|21
|4
|2
|15
|25 - 43
|14
|17
|Хольштайн Киль
|21
|3
|4
|14
|33 - 54
|13
|18
|Бохум
|21
|2
|5
|14
|19 - 46
|11
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий клуб отказался от идеи подписания украинца
Александр сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBO