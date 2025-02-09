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Чемпионат Германии
Хольштайн Киль
09.02.2025 16:30 – FT 2 : 2
Бохум
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Германия
09 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:58
48
0

Разобрались на классе. РБ Лейпциг без лишних проблем переиграл Санкт-Паули

9 февраля были сыграны заключительные матчи 21-го тура Бундеслиги

09 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:58
48
0
Разобрались на классе. РБ Лейпциг без лишних проблем переиграл Санкт-Паули
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 февраля, прошли два заключительных поединка 21-го тура чемпионата Германии.

Два главных аутсайдера Бундеслиги «Хольштайн Киль» и «Бохум» сошлись на футбольном поле. Еще в первом тайме команды обменялись забить мячами, однако «Бохуму» удалось забить второй. Сразу после перерыва «Хольштайн Киль» сравнял счет. Как итог, победителя в матче команды не определили – 2:2.

«РБ Лейпциг» на своем поле уверенно разобрался с «Санкт-Паули» – 2:0. «Быки» решили вопрос еще в первом тайме, оформив два гола. Авторами результативных ударов стали Беньямин Шешко и Хави Симонс.

Бундеслига. 21-й тур, 9 февраля

«Хольштайн Киль» – «Бохум» – 2:2

Голы: Скшибски, 5 (пен.), Зец, 46 – Боаду, 37, 39

«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули» – 2:0

Голы: Шешко, 16, Симонс, 35

Удаление: Орбан, 69

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 21 17 3 1 65 - 19 54
2 Байер 21 13 7 1 49 - 27 46
3 Айнтрахт Ф 21 11 6 4 46 - 28 39
4 РБ Лейпциг 21 10 6 5 36 - 29 36
5 Штутгарт 21 10 5 6 39 - 31 35
6 Фрайбург 21 10 3 8 28 - 36 33
7 Майнц 21 9 5 7 33 - 24 32
8 Боруссия М 21 9 4 8 33 - 31 31
9 Вольфсбург 21 8 6 7 43 - 35 30
10 Вердер 21 8 6 7 34 - 39 30
11 Боруссия Д 21 8 5 8 37 - 36 29
12 Аугсбург 21 7 6 8 24 - 35 27
13 Унион Берлин 21 6 6 9 20 - 27 24
14 Санкт-Паули 21 6 3 12 18 - 24 21
15 Хоффенхайм 21 4 6 11 26 - 44 18
16 Хайденхайм 21 4 2 15 25 - 43 14
17 Хольштайн Киль 21 3 4 14 33 - 54 13
18 Бохум 21 2 5 14 19 - 46 11
Полная таблица

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Зец (Хольштайн Киль).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (Бохум).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (Бохум).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Стивен Скрыбски (Хольштайн Киль).
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Хольштайн Бохум чемпионат Германии по футболу Бундеслига Санкт-Паули РБ Лейпциг видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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