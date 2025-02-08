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  4. Футболист Манчестер Юнайтед завершит карьеру после окончания сезона
Англия
08 февраля 2025, 15:45 |
463
0

Футболист Манчестер Юнайтед завершит карьеру после окончания сезона

Кристиан Эриксен собирается повесить бутсы на гвоздь

08 февраля 2025, 15:45 |
463
0
Футболист Манчестер Юнайтед завершит карьеру после окончания сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

32-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен планирует завершить карьеру после окончания текущего сезона.

Футболист из Дании нечасто появляется в стартовом составе и не намерен искать другой клуб. Об этом сообщили британские журналисты:

«Эриксен, которому сейчас 32 года, перешел на «Олд Траффорд», когда прибыл Эрик тен Хаг, и регулярно появлялся в стартовом составе команды. Его стали использовать реже с тех пор, как Рубен Аморим был назначен на должность главного тренера.

Эриксен был очень влиятельным на пике своей карьеры и, возможно, еще многое может дать, но нет никаких гарантий, что Кристиан сможет найти новый клуб. Плеймейкеру уже пришлось преодолеть физические трудности после того, как он потерял сознание на поле во время Евро-2020», – сообщает Mirror.

На профессиональном уровне Эриксен выступал за «Аякс», «Тоттенхэм», «Интер», «Брентфорд», а с 2022 года играет за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

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Николай Титюк Источник: The Mirror
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