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  4. «Менталитет победителя». В Нидерландах восхищаются 19-летним украинцем
Нидерланды
08 февраля 2025, 14:55 |
1781
0

«Менталитет победителя». В Нидерландах восхищаются 19-летним украинцем

Наставник «АЗ Алкмаар» U-19 Михаэль ван Зейтвельд оценил прогресс Богдана Будко

08 февраля 2025, 14:55 |
1781
0
«Менталитет победителя». В Нидерландах восхищаются 19-летним украинцем
АЗ Алкмаар. Богдан Будко

Главный тренер нидерландского клуба «АЗ Алкмаар» U-19 Михаэль ван Зейтвельд прокомментировал новость о том, что украинец Богдан Будко подписал первый профессиональный контракт в своей карьере:

«Богдан присоединился к нам более двух лет назад. Все было для него новым. Язык, культура, манера игры. С тех пор он вырос в постоянного игрока стартового состава, его называли лучшим футболистом месяца, при этом он играет в Молодежной лиге.

Богдан сам этого добился. Он – фантастический парень с прекрасным характером. Он очень много работает, чтобы стать лучшей версией себя, и у него настоящий менталитет победителя, украинец ведет за собой своих товарищей по команде. Надеюсь, он продолжит свое развитие в том же духе. Мы невероятно гордимся им», – заявил Зейтвельд.

Богдан Будко является воспитанником донецкого «Шахтера», где играл за команду U-17. В 2023 году перебрался в структуру «АЗ Алкмаар», выступал за молодежные клубы.

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чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар U-19 трансферы
Николай Титюк Источник
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