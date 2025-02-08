Добавил мотивации. Кейн оценил старания партнеров в матче с Вердером

Ключевой нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался по поводу разгромной победы над «Вердером» в 21-м туре Бундеслиги (3:0). Английскому форварду удалось стать автором дубля в поединке.

«Это была еще одна хорошая игра. В этом сезоне будет много таких напряженных игр, как с Вердером, где маленькие моменты будут решать судьбу матча.

Как нападающий, я беру на себя ответственность принимать важные решения и забивать, чтобы сделать счет 1-0. Мне удалось сделать это несколько раз, что всегда приятно.

Полагаю, что мы просто должны продолжать так играть. Мне нравится быть на поле с ребятами. Каждый должен быть сосредоточен до конца и готов к любому развитию событий. И вы это видели в этом матче. На 90-й минуте все еще бежали назад, чтобы собрать мяч – это то, что помогает выиграть матч.

Поэтому мы должны держать этот уровень как можно выше. Это важная луна для нас, мы это знаем. Но для нас это только шанс бросить вызов самим себе, чтобы повысить свой уровень и увидеть, как далеко мы можем это зайти», – сказал Кейн.

Во всех турнирах этого сезона Гарри отыграл 28 поединков, при этом форвард 28 раз поражал ворота соперников и 10 раз ассистировал партнерам.