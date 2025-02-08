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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 14:27 |
84
0

Внезапная замена соперника. Александрия одержала победу в спарринге

Команда Руслана Ротаня обыграла немецкий клуб СВГ «Фрайберг»

08 февраля 2025, 14:27 |
84
0
Внезапная замена соперника. Александрия одержала победу в спарринге
ФК Александрия

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части сезона. В седьмом контрольном матче команда Руслана Ротаня встретилась с немецким клубом СВГ «Фрайберг».

Первоначально «Александрия планировала сыграть с ФК «Ауда» (Кекава). Но соперник отказался, и пришлось искать нового спарринг-партнера. Сыграть с украинским клубом согласился СВГ «Фрайберг» – представитель Региональной лиги «Юго-Запад» (Германия).

В своей лиге «Фрайберг» идет на пятом месте. В активе команды 35 очков после 20 матчей.

Особых трудностей с соперником у «Александрии» не возникло. Представитель УПЛ одержал уверенную победу со счетом 4:0. Мячи в ворота немецкого клуба забивали Евгений Смирный, Александр Филиппов, Иван Калюжный и Теди Цара.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Александрия» (Украина) – СВГ «Фрайберг» (Германия) – 4:0

Голы: Смирный, Филиппов, Калюжный, Цара.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия стартовые составы контрольные матчи УПЛ Евгений Смирный Александр Филиппов Иван Калюжный Теди Цара
Сергей Турчак Источник: Instagram
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