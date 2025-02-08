У Александрии сменился соперник. Стартовые составы на утренний спарринг
Команда Руслана Ротаня сыграет с немецким клубом
«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В списке соперников на запланированные спарринги произошло изменение.
В субботу, 8 февраля, на учебно-тренировочном сборах в Турции «Александрия» проведет два спарринга. В 10:00 по киевскому времени вместо отказавшегося от товарищеского матча ФК «Ауда» (Кекава) команда Руслана Ротаня встретится с представителем Региональной лиги «Юго-Запад» (Германия) - СВГ «Фрайберг», который в нынешнем сезоне занимает 5 строчку в турнирной таблице после 20 матчей.
В 16:00 состоится матч с клубом «Лиепая» (Лиепая) — представителем Высшего дивизиона чемпионата Латвии (6 место по итогам сезона 2024 года), участником квалификации Лиги конференций УЕФА 2024/25.
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