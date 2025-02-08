У Александрии сменился соперник. Стартовые составы на утренний спарринг

«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В списке соперников на запланированные спарринги произошло изменение.

В субботу, 8 февраля, на учебно-тренировочном сборах в Турции «Александрия» проведет два спарринга. В 10:00 по киевскому времени вместо отказавшегося от товарищеского матча ФК «Ауда» (Кекава) команда Руслана Ротаня встретится с представителем Региональной лиги «Юго-Запад» (Германия) - СВГ «Фрайберг», который в нынешнем сезоне занимает 5 строчку в турнирной таблице после 20 матчей.

В 16:00 состоится матч с клубом «Лиепая» (Лиепая) — представителем Высшего дивизиона чемпионата Латвии (6 место по итогам сезона 2024 года), участником квалификации Лиги конференций УЕФА 2024/25.