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  4. У Александрии сменился соперник. Стартовые составы на утренний спарринг
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 10:31 |
229
0

У Александрии сменился соперник. Стартовые составы на утренний спарринг

Команда Руслана Ротаня сыграет с немецким клубом

08 февраля 2025, 10:31 |
229
0
У Александрии сменился соперник. Стартовые составы на утренний спарринг
ФК Александрия

«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В списке соперников на запланированные спарринги произошло изменение.

В субботу, 8 февраля, на учебно-тренировочном сборах в Турции «Александрия» проведет два спарринга. В 10:00 по киевскому времени вместо отказавшегося от товарищеского матча ФК «Ауда» (Кекава) команда Руслана Ротаня встретится с представителем Региональной лиги «Юго-Запад» (Германия) - СВГ «Фрайберг», который в нынешнем сезоне занимает 5 строчку в турнирной таблице после 20 матчей.

В 16:00 состоится матч с клубом «Лиепая» (Лиепая) — представителем Высшего дивизиона чемпионата Латвии (6 место по итогам сезона 2024 года), участником квалификации Лиги конференций УЕФА 2024/25.

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Александрия контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы Ауда Кекава Лиепая
Сергей Турчак Источник: Instagram
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