Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 14:09 |
233
0

ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером

Игрок уже встретился с главным тренером

08 февраля 2025, 14:09 |
233
0
ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером
ФК Шахтер. Диего Арройо

19-летний новичок донецкого «Шахтера» из Боливии Диего Арройо присоединился к команде, приступив к роботе.

Перед началом тренировки защитник первым делом встретился с главным тренером Марино Пушичем, с которым провел небольшую беседу.

Напомним, что «горняки» отдали за центрального защитника около 1 миллиона евро. Выступать Диего за украинский клуб будет под третьим игровым номером.

ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером

По теме:
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Насыщенный тренировочный день после спарринга
Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с ключевым защитником
Диего Арройо Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото Марино Пушич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
Футбол | 07 февраля 2025, 17:31 6
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка

Ромарио пошел по молодым

Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 08 февраля 2025, 12:56 0
Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 8 февраля в 19:45 по Киеву

Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
Бокс | 07.02.2025, 20:26
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Футбол | 08.02.2025, 08:10
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
06.02.2025, 14:45 4
Бокс
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
06.02.2025, 08:25 7
Бокс
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
06.02.2025, 19:04
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 36
Футбол
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем