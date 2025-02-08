Украина. Премьер лига08 февраля 2025, 14:09 |
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ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером
Игрок уже встретился с главным тренером
08 февраля 2025, 14:09 |
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19-летний новичок донецкого «Шахтера» из Боливии Диего Арройо присоединился к команде, приступив к роботе.
Перед началом тренировки защитник первым делом встретился с главным тренером Марино Пушичем, с которым провел небольшую беседу.
Напомним, что «горняки» отдали за центрального защитника около 1 миллиона евро. Выступать Диего за украинский клуб будет под третьим игровым номером.
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ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером
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