19-летний новичок донецкого «Шахтера» из Боливии Диего Арройо присоединился к команде, приступив к роботе.

Перед началом тренировки защитник первым делом встретился с главным тренером Марино Пушичем, с которым провел небольшую беседу.

Напомним, что «горняки» отдали за центрального защитника около 1 миллиона евро. Выступать Диего за украинский клуб будет под третьим игровым номером.

ФОТО. Присоединился к команде. Первая тренировка Арройо с Шахтером