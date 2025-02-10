Попросили на выход. Кто станет первым игроком, который летом покинет Реал

В «Реале» решили, кто станет первым игроком, который точно покинет клуб летом.

По информации испанских СМИ, мадридцы не будут продлевать контракт с 28-летним защитником Хесусом Вальехо. Испанцу сообщили, что у него нет перспектив в мадридском клубе. Вальехо в этом сезоне практически не играет – он вышел на поле в Ла Лиге только в одном матче.

Ранее стало известно, что у «Реала» возникли проблемы с суперзвездой. Вингер Винисиус Жуниор отклонил предложение руководства команды о продлении контракта.