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Испания
10 февраля 2025, 03:10 |
13
0

Попросили на выход. Кто станет первым игроком, который летом покинет Реал

Мадридцы попрощаются с Хесусом Вальехо 

10 февраля 2025, 03:10 |
13
0
Попросили на выход. Кто станет первым игроком, который летом покинет Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

В «Реале» решили, кто станет первым игроком, который точно покинет клуб летом.

По информации испанских СМИ, мадридцы не будут продлевать контракт с 28-летним защитником Хесусом Вальехо. Испанцу сообщили, что у него нет перспектив в мадридском клубе. Вальехо в этом сезоне практически не играет – он вышел на поле в Ла Лиге только в одном матче.

Ранее стало известно, что у «Реала» возникли проблемы с суперзвездой. Вингер Винисиус Жуниор отклонил предложение руководства команды о продлении контракта.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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