Испания10 февраля 2025, 03:10 |
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Попросили на выход. Кто станет первым игроком, который летом покинет Реал
Мадридцы попрощаются с Хесусом Вальехо
10 февраля 2025, 03:10 |
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В «Реале» решили, кто станет первым игроком, который точно покинет клуб летом.
По информации испанских СМИ, мадридцы не будут продлевать контракт с 28-летним защитником Хесусом Вальехо. Испанцу сообщили, что у него нет перспектив в мадридском клубе. Вальехо в этом сезоне практически не играет – он вышел на поле в Ла Лиге только в одном матче.
Ранее стало известно, что у «Реала» возникли проблемы с суперзвездой. Вингер Винисиус Жуниор отклонил предложение руководства команды о продлении контракта.
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