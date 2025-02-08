Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ
ЛНЗ интересуется Максимом Брагару с «Динамо»
Украинский вингер киевского «Динамо» Максим Брагару может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.
По информации Игоря Бурбаса, Брагару может перебраться в расположение черкасского ЛНС. Сообщается, что Александр Шовковский не слишком рассчитывает на вингера.
Брагару стал игроком «Динамо» летом прошлого года, перейдя из одесского Черноморца. Он провел за киевлян 19 игр и забил один гол.
Его контракт с Динамо истекает 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.
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