Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ

Украинский вингер киевского «Динамо» Максим Брагару может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

По информации Игоря Бурбаса, Брагару может перебраться в расположение черкасского ЛНС. Сообщается, что Александр Шовковский не слишком рассчитывает на вингера.

Брагару стал игроком «Динамо» летом прошлого года, перейдя из одесского Черноморца. Он провел за киевлян 19 игр и забил один гол.

Его контракт с Динамо истекает 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.