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  4. Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 12:33 |
947
3

Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ

ЛНЗ интересуется Максимом Брагару с «Динамо»

08 февраля 2025, 12:33 |
947
3
Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару

Украинский вингер киевского «Динамо» Максим Брагару может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

По информации Игоря Бурбаса, Брагару может перебраться в расположение черкасского ЛНС. Сообщается, что Александр Шовковский не слишком рассчитывает на вингера.

Брагару стал игроком «Динамо» летом прошлого года, перейдя из одесского Черноморца. Он провел за киевлян 19 игр и забил один гол.

Его контракт с Динамо истекает 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.

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Максим Брагару ЛНЗ Черкассы трансферы Украинская Премьер-лига Динамо Киев трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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На позиції вінгера він і у ЛНЗ далеко не факт, що заграє - не вистачає навичок. Хіба що на флангу захисту.
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+1
Gargantua81
это логично.
Григорчук его раскрыл как латераля. А в Динамо его используют как вингера на ротацию к Кабаеву. Он тактически не вписывается, а под него схему перестраивать не будут.
я бы попробовал обменять его на Яшари из ЛНЗ.
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+1
Перець
Тільки обмін Яшарі підтримую
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0
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