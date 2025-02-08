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  4. Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку
Италия
08 февраля 2025, 12:03 |
545
1

Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку

В римском клубе определились с кандидатами на выход

08 февраля 2025, 12:03 |
545
1
Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Руководство итальянской «Ромы» собирается продать некоторых игроков во время следующего трансферного окна, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Спортивный директор клуба Флоран Гизольфи уверен, в Риме слишком много денег уходит на зарплаты футболистам и хотел бы пересмотреть этот вопрос. По сообщениям итальянской прессы главными кандидатами на выход являются Леандро Паредес, Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини и Бриан Кристанте.

Главная проблема связана с аргентинцем Пауло Дибалой, который является самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Руководство римского клуба планирует продать нападающего летом из-за его финансовых запросов при продлении контракта.

Ранее наставник «Ромы» подтвердил, что клуб должен снизить зарплатную ведомость.

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Рома Рим Флоран Гизольфи Леандро Паредес Зеки Челик Лоренцо Пеллегрини Бриан Кристанте
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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Mark4854590
Могли б в зимове вікно активніші бути. Здали б когось з цих гравців в оренду.
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