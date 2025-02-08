Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку
В римском клубе определились с кандидатами на выход
Руководство итальянской «Ромы» собирается продать некоторых игроков во время следующего трансферного окна, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.
Спортивный директор клуба Флоран Гизольфи уверен, в Риме слишком много денег уходит на зарплаты футболистам и хотел бы пересмотреть этот вопрос. По сообщениям итальянской прессы главными кандидатами на выход являются Леандро Паредес, Зеки Челик, Лоренцо Пеллегрини и Бриан Кристанте.
Главная проблема связана с аргентинцем Пауло Дибалой, который является самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Руководство римского клуба планирует продать нападающего летом из-за его финансовых запросов при продлении контракта.
Ранее наставник «Ромы» подтвердил, что клуб должен снизить зарплатную ведомость.
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