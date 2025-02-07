Раньери о новом форварде: «Рома может потратить 50 млн. А зарплата?»

Наставник Ромы Клаудио Раньери подтвердил, что клубу был интересен форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани, однако римляне проиграли борьбу за него Ювентусу.

«Не нужно говорить о больших изменениях состава в январе. Рома должна снизить зарплатную ведомость, это основное. Мы не можем ее увеличивать дальше, есть финансовые правила и все остальное. Да, мы хотели подписать Коло Муани, но не смогли это сделать. Есть правила УЕФА, которые учитывают и зарплаты, и расходы с доходами».

«Клуб может приобрести игрока за 50 миллионов евро, а зарплату кто ему будет платить? Мы уже достигли потолка в зарплатной ведомости, поэтому было невозможно подписать Коло Муани», – сказал Раньери.

Коло Муани в Ювентусе забил три гола в двух матчах.