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  4. Раньери о новом форварде: «Рома может потратить 50 млн. А зарплата?»
Италия
07 февраля 2025, 17:32 |
1175
0

Раньери о новом форварде: «Рома может потратить 50 млн. А зарплата?»

У клуба есть финансовые ограничения

07 февраля 2025, 17:32 |
1175
0
Раньери о новом форварде: «Рома может потратить 50 млн. А зарплата?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Наставник Ромы Клаудио Раньери подтвердил, что клубу был интересен форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани, однако римляне проиграли борьбу за него Ювентусу.

«Не нужно говорить о больших изменениях состава в январе. Рома должна снизить зарплатную ведомость, это основное. Мы не можем ее увеличивать дальше, есть финансовые правила и все остальное. Да, мы хотели подписать Коло Муани, но не смогли это сделать. Есть правила УЕФА, которые учитывают и зарплаты, и расходы с доходами».

«Клуб может приобрести игрока за 50 миллионов евро, а зарплату кто ему будет платить? Мы уже достигли потолка в зарплатной ведомости, поэтому было невозможно подписать Коло Муани», – сказал Раньери.

Коло Муани в Ювентусе забил три гола в двух матчах.

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Рома Рим Клаудио Раньери Серия A Рандаль Коло Муани Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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