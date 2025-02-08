«Невероятные ощущения». Кварацхелия отреагировал на дебютный гол за ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после дебютного гола за ПСЖ в матче 21 тура французской Лиги 1 против «Монако» (4:1).

«Это лучшее чувство – забивать на этом стадионе при наших болельщиках. Я хотел забить первый гол как можно скорее.

Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь этой невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», – сказал Кварацхелия.

23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» 17 января, перейдя из «Наполи» за 70 миллионов евро.