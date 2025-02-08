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  4. «Невероятные ощущения». Кварацхелия отреагировал на дебютный гол за ПСЖ
Франция
08 февраля 2025, 11:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 11:49
434
0

«Невероятные ощущения». Кварацхелия отреагировал на дебютный гол за ПСЖ

Хвича забил в ворота «Монако»

08 февраля 2025, 11:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 11:49
434
0
«Невероятные ощущения». Кварацхелия отреагировал на дебютный гол за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после дебютного гола за ПСЖ в матче 21 тура французской Лиги 1 против «Монако» (4:1).

«Это лучшее чувство – забивать на этом стадионе при наших болельщиках. Я хотел забить первый гол как можно скорее.

Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь этой невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», – сказал Кварацхелия.

23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия официально присоединился к «Пари Сен-Жермен» 17 января, перейдя из «Наполи» за 70 миллионов евро.

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Хвича Кварацхелия ПСЖ Лига 1 (Франция) Монако чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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