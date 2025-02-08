Экс-игрок сборной Украины: «На данный момент это наш лучший защитник»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Матюхин поделился мнением о выступлениях защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного:

– Что вы скажете об игре ваших коллег по амплуа – центральных защитников? Кто из них вам нравится?

– Нравится Илья Забарный. В свое время его Луческу раскрыл. Что импонирует в нем? Спокойствие, хладнокровие и психологическая стойкость. То, как он достаточно уверенно чувствует себя в игре.

Может, у него нет слишком ярких матчей, но и серьезные провалы за ним не замечены. Видно, что парень с головой. Потихоньку, по полшага, играет себе, двигаясь вперед. На данный момент это лучший наш центральный защитник, – считает Матюхин.

Ранее сообщалось, что одноклубник Забарного был признан лучшим игроком чемпионата в январе.