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Англия
08 февраля 2025, 11:11 |
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Экс-игрок сборной Украины: «На данный момент это наш лучший защитник»

Сергей Матюхин оценил игру Ильи Забарного, который выступает в английском чемпионате

08 февраля 2025, 11:11 |
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Экс-игрок сборной Украины: «На данный момент это наш лучший защитник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок сборной Украины Сергей Матюхин поделился мнением о выступлениях защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного:

– Что вы скажете об игре ваших коллег по амплуа – центральных защитников? Кто из них вам нравится?

– Нравится Илья Забарный. В свое время его Луческу раскрыл. Что импонирует в нем? Спокойствие, хладнокровие и психологическая стойкость. То, как он достаточно уверенно чувствует себя в игре.

Может, у него нет слишком ярких матчей, но и серьезные провалы за ним не замечены. Видно, что парень с головой. Потихоньку, по полшага, играет себе, двигаясь вперед. На данный момент это лучший наш центральный защитник, – считает Матюхин.

Ранее сообщалось, что одноклубник Забарного был признан лучшим игроком чемпионата в январе.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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