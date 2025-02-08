Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Матюхин оценил период совместной работы с главным тренером национальной команды Олегом Блохиным в 2004-2005 годах.

«В Блохине меня всегда подкупала его харизма. Он что-то говорил, и я все это через себя пропускал. Олег Владимирович был уверен в себе и других мог убедить. Блохин сразу дал нам всем понять, что сознательно нацеливает команду на достижение максимального результата.

Помните, как на первой пресс-конференции он заявил, что выведет сборную Украины из группы на чемпионат мира 2006 года с первого места?

Не знаю, как другие – может, кто-то смеялся над наполеоновскими планами Блохина вывести Украину из группы на ЧМ-2006 с первого места, только не я. А ведь Блохин потом доказал, что это были не просто слова. Думаю, именно Блохин стал главным кузнецом общекомандного успеха в отборочном цикле», – сказал Сергей.

Сергей Матюхин сыграл за сборную Украины три матча, в которых провел на поле всего 69 минут.