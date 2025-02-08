ВИДЕО. Брест переиграл Нант и продолжает борьбу за зону еврокубков

Вечером 8 февраля состоялся матч 21 тура французской Лиги 1.

Брест одержал выездную победу над Нантом (2:0).

Гости открыли счет уже на 9-й минуте, когда забил Людовик Ажор.

Пьер Ле-Мелу поставил точку на 90+6 минуте, пробив мимо голкипера – 2:0.

«Брест» прервал беспроигрышную серию «Нанта» из 5 матчей и продолжает борьбу за зону еврокубков (7-е место, 31 очко).

Лига 1. 21-й тур, 7 февраля

Нант – Брест – 0:2

Голы: Ажорк, 9, Ле-Мелу, 90+6

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