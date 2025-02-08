Франция08 февраля 2025, 08:53 | Обновлено 08 февраля 2025, 09:20
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ВИДЕО. Брест переиграл Нант и продолжает борьбу за зону еврокубков
Голами отметились Людовик Ажор и Пьер Лис-Мелу
08 февраля 2025, 08:53 | Обновлено 08 февраля 2025, 09:20
47
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Вечером 8 февраля состоялся матч 21 тура французской Лиги 1.
Брест одержал выездную победу над Нантом (2:0).
Гости открыли счет уже на 9-й минуте, когда забил Людовик Ажор.
Пьер Ле-Мелу поставил точку на 90+6 минуте, пробив мимо голкипера – 2:0.
«Брест» прервал беспроигрышную серию «Нанта» из 5 матчей и продолжает борьбу за зону еврокубков (7-е место, 31 очко).
Лига 1. 21-й тур, 7 февраля
Нант – Брест – 0:2
Голы: Ажорк, 9, Ле-Мелу, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Пьерр Ле-Мелу (Брест).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
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