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Чемпионат Франции
Нант
07.02.2025 20:00 – FT 0 : 2
Брест
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Франция
08 февраля 2025, 08:53 | Обновлено 08 февраля 2025, 09:20
47
0

ВИДЕО. Брест переиграл Нант и продолжает борьбу за зону еврокубков

Голами отметились Людовик Ажор и Пьер Лис-Мелу

08 февраля 2025, 08:53 | Обновлено 08 февраля 2025, 09:20
47
0
ВИДЕО. Брест переиграл Нант и продолжает борьбу за зону еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 февраля состоялся матч 21 тура французской Лиги 1.

Брест одержал выездную победу над Нантом (2:0).

Гости открыли счет уже на 9-й минуте, когда забил Людовик Ажор.

Пьер Ле-Мелу поставил точку на 90+6 минуте, пробив мимо голкипера – 2:0.

«Брест» прервал беспроигрышную серию «Нанта» из 5 матчей и продолжает борьбу за зону еврокубков (7-е место, 31 очко).

Лига 1. 21-й тур, 7 февраля

Нант – Брест – 0:2

Голы: Ажорк, 9, Ле-Мелу, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Пьерр Ле-Мелу (Брест).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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