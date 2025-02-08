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Райо Вальекано
07.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
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Испания
08 февраля 2025, 08:12 | Обновлено 08 февраля 2025, 08:22
49
0

ВИДЕО. Райо Вальекано минимально переиграл клуб Роналдо в Ла Лиге

Единственный гол в поединке забил Альваро Гарсия на 71-й минуте

08 февраля 2025, 08:12 | Обновлено 08 февраля 2025, 08:22
49
0
ВИДЕО. Райо Вальекано минимально переиграл клуб Роналдо в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 23-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Альваро Гарсия на 71-й минуте.

Эта победа позволила «Райо Вальекано» закрепиться на 6-м месте с 35 очками, опережая «Жирону» на 4 балла.

Вместо этого «Вальядолид» находится на дне турнирной таблицы, имея всего 15 очков в 23 матчах (20-е место). Клуб, владельцем которого является бразилец Роналдо, рискует вылететь в Сегунду.

Ла Лига. 23-й тур, 7 февраля

Райо Вальекано – Вальядолид – 1:0

Гол: Альваро Гарсия, 71

Видео гола и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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