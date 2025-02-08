ВИДЕО. Райо Вальекано минимально переиграл клуб Роналдо в Ла Лиге

В стартовом матче 23-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Альваро Гарсия на 71-й минуте.

Эта победа позволила «Райо Вальекано» закрепиться на 6-м месте с 35 очками, опережая «Жирону» на 4 балла.

Вместо этого «Вальядолид» находится на дне турнирной таблицы, имея всего 15 очков в 23 матчах (20-е место). Клуб, владельцем которого является бразилец Роналдо, рискует вылететь в Сегунду.

Ла Лига. 23-й тур, 7 февраля

Райо Вальекано – Вальядолид – 1:0

Гол: Альваро Гарсия, 71

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