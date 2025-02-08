«Мы обокрали Лестер». Реакция фанов на проход МЮ в 1/8 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед обыграл Лестер со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии
7 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира.
В первом тайме на 42-й минуте гол забил Рид для «Лестера». Во втором тайме «Юнайтед» начал играть активнее и на 68-й минуте сравнял счет благодаря голу Зиркзе. На 90+3-й минуте Магуайр забил победный мяч после штрафного удара Бруну Фернандеша, но этот гол вызвал споры, так как центральный защитник «Юнайтед» находился в явном офсайде. Однако VAR не мог вмешаться, так как система видеоповторов начнет использоваться только с 1/4 финала.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» довольны победой, но не все уверены, что гол был чистым.
Benny’s Football Tips: «Магуайр заслуживает большего уважения».
Ghana Yesu: «Не позволяйте этой победе обмануть нас! Мы играли ужасно! И мы обокрали «Лестер».
Abazz: «Лестер» был ограблен, Магуайр был в офсайде. Это нечестно по отношению к футболу и футбольным болельщикам».
Endee Football: «Не могу поверить, что ходили разговоры о продаже Гарначо. Он сам перевернул эту ситуацию. Блестящее выступление».
Head Boy: «Теперь я понимаю, почему тен Хаг хвастался 2 трофеями и 4 финалами».
Shifty: «Зиркзе был ключевым игроком сегодня».
Nalugwa Lilian Mamito: «Я не был готов смотреть дополнительное время. Спасибо вам, ребята, за борьбу».
Scott Bird: «Удачи в следующем раунде, когда появится VAR».
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