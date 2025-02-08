«Мы обокрали Лестер». Реакция фанов на проход МЮ в 1/8 финала Кубка Англии

7 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

В первом тайме на 42-й минуте гол забил Рид для «Лестера». Во втором тайме «Юнайтед» начал играть активнее и на 68-й минуте сравнял счет благодаря голу Зиркзе. На 90+3-й минуте Магуайр забил победный мяч после штрафного удара Бруну Фернандеша, но этот гол вызвал споры, так как центральный защитник «Юнайтед» находился в явном офсайде. Однако VAR не мог вмешаться, так как система видеоповторов начнет использоваться только с 1/4 финала.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» довольны победой, но не все уверены, что гол был чистым.

Benny’s Football Tips: «Магуайр заслуживает большего уважения».

Ghana Yesu: «Не позволяйте этой победе обмануть нас! Мы играли ужасно! И мы обокрали «Лестер».

Abazz: «Лестер» был ограблен, Магуайр был в офсайде. Это нечестно по отношению к футболу и футбольным болельщикам».

Endee Football: «Не могу поверить, что ходили разговоры о продаже Гарначо. Он сам перевернул эту ситуацию. Блестящее выступление».

Head Boy: «Теперь я понимаю, почему тен Хаг хвастался 2 трофеями и 4 финалами».

Shifty: «Зиркзе был ключевым игроком сегодня».

Nalugwa Lilian Mamito: «Я не был готов смотреть дополнительное время. Спасибо вам, ребята, за борьбу».

Scott Bird: «Удачи в следующем раунде, когда появится VAR».