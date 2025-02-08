Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 февраля состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В решающем поединке сойдутся Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 157) и Эшлин Крюгер (США, WTA 51). Поединок пройдет на центральном корте и начнется в 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Бенчич в 19-й раз сыграет в финале на уровне Тура. Для Крюгер это будет второй матч за трофей.

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