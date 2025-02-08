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  4. Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Прогноз на финал турнира WTA 500 в Абу-Даби
WTA
08 февраля 2025, 03:28 |
22
0

Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Прогноз на финал турнира WTA 500 в Абу-Даби

Поединок состоится 8 февраля в 15:00 по Киеву

08 февраля 2025, 03:28 |
22
0
Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Прогноз на финал турнира WTA 500 в Абу-Даби
Коллаж Sport.ua

8 февраля на женском теннисном турнире в Абу-Даби будет сыгран финал, за титул сразятся Белинда Бенчич (WTA 157) и Эшлин Крюгер (WTA 51). Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Белинда Бенчич

Известная швейцарская спортсменка в этом сезоне показывает хороший уровень игры, так что проход в финал такого турнира нельзя считать большой сенсацией. Позиция во второй сотне мирового рейтинга обманчива, Бенчич играет на уровне топ-20.

Этот турнир спортсменка начала с победы над Ребеккой Шрамковой – 6:2, 3:6, 6:1, далее уничтожила «нейтралку» Веронику Кудерметову – 6:0, 6:0. В четвертьфинале была непростая битва против чешки Маркеты Вондроушовой, которую удалось обыграть 7:5, 6:3. Самая сложная и именитая соперница была в полуфинале, Бенчич считалась андердогом против Елены Рыбакиной, проиграла первый сет 3:6, но потом выиграла следующие партии – 6:3, 6:4.

Швейцарке 27 лет, записывать ее к числу ветеранов пока рано, если не будет травм, теннисистка способна выдать сильный сезон. Если брать рейтинг в режиме лайв, Белинда уже поднялась в топ-100, а если выиграет финал, даже в топ-70.

Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Эшлин Крюгер

Выход в финал молодой американки мало кто ожидал, причем нельзя сказать, что теннисистке повезло, ведь сетка у нее не была простой. На старте была тяжелая победа над землячкой Маккартни Кесслер – 6:3, 6:7, 6:3. Далее был еще один сложный матч против «нейтралки» Дарьи Касаткиной – 1:6, 7:5, 6:4, только с шестого матчбола удалось дожать соперницу.

В четвертьфинале Крюгер обыграла сильную Лейлу Фернандес, причем соперница считалась небольшим фаворитом – 7:5, 4:6, 6:2. Была андердогом американка и в полуфинале против чешки Линды Носковой, но смогла выиграть 7:6, 6:4.

Крюгер 20 лет, она имеет в активе один выигранный турнир WTA, однако, тот был ниже уровнем, чем Абу-Даби. Иными словами, американка имеет шанс добиться самого значимого успеха в карьере, в случае победы. Крюгер немало рискует, поэтому на этом турнире в среднем за матч допускает по 7 двойных ошибок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а первая встреча сразу за титул. На бумаге Бенчич фаворит, ее успех оценивается в 1,45, на победу американки можно поставить за 2,93. Американка наверняка будет больше нервничать, таких важных игр у нее не было. Такая встреча может затянуться, хотя я поставлю на победу швейцарки с форой -3,5 гейма за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Белинда Бенчич
08.02.2025 -
15:00
Эшлин Крюгер
Фора Бенчич (-2.5) 1.80 Сделать ставку
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Белинда Бенчич Эшлин Крюгер WTA Абу-Даби прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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