Боруссия Д

8 февраля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 21-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится со «Штутгартом». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в 2023-м году только из-за досадной осечки буквально в последнем туре сама себя лишила серебряной салатницы. В следующем розыгрыше она была только пятой в Бундеслиге, но при этом дошла до финала Лиги чемпионов. И судя по тому, что после такого расстались и с Терзичем, и с рядом ветеранов, результат не был признан удовлетворительным. Более того, Нури Шахин появился в родном городе год назад, и, такое впечатление, приглашался уже тогда не как ассистент Эдина, а его преемник. Несмотря на то, что он прекрасно знал команду, не получилось в итоге практически ничего. Тут и ранний вылет из кубка, и плохие, а зимой так и просто ужасные результаты в Бундеслиге. Неплохие результаты немцы демонстрировали только в Лиге чемпионов, но, по иронии, убрали тренера после безвольных 1:2 в Болонье. Впрочем, уже без Шахина шмели разбазарили преимущество в 2 гола с Вердером, закончив ничьей. Зато потом справились в Лиге чемпионов с Шахтером, а в прошлом туре обыграли 2:1 Хайденхайм.

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Штутгарт

Клуб был среди тех, кто в прошлом сезоне обошел притормозивших желто-черных в Бундеслиге. Более того, тогда они только из-за невероятного Байера остались лишь второй по масштабам сенсацией, не взяв титула даже при том, что удалось опередить Баварию! Как и другие выскочки в других странах, швабы сейчас немного утратили позиции. Тем более что добавилась нагрузка в Лиге чемпионов, где судьба этих немцев решалась в последнем туре. В итоге с ПСЖ. Параллельно в кубке с Аугсбургом удалось победить, все решил один гол. В итоге команда довольно ожидаемо сменила в Бундеслиге вице-чемпионство на непростую борьбу за четвертое место. В прошлом туре, тоже с Боруссией, но из Менхенгладбаха, уступили дома 1:2.

Статистика личных встреч

В сентябре в Штутгарте хозяева устроили разгром 5:1, и это была их четвертая победа кряду над данным соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев. У них не улетучился эффект от смены наставника, а гости как раз на спаде. Ждем победы шмелей (коэффициент - 1,85).