ФОТО. У отца Ламина Ямала новая девушка. Комментарии под постом – топ

Отец вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямала, Мунир Насрауи, на своей странице в Instagram объявил о начале новых отношений.

Марокканец опубликовал фото с молодой девушкой, написав: «Хорошее заставляет себя ждать ♥️🤲🏾».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

К Муниру традиционно пришли в комментарии фанаты каталонского клуба и вот что они написали:

«Пожалуйста, сделай ещё одного нападающего», «Ещё один Золотой мяч на подходе», «Нужно постараться, чтобы вышел ещё один Ламин», – и так далее.

Напомним, что родители Ламина Ямала розведены и поддерживают дружеские отношения из-за детей. У пары также есть сын, которого назвали Кейне.