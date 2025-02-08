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08 февраля 2025, 01:42 | Обновлено 08 февраля 2025, 01:43
334
2

ФОТО. У отца Ламина Ямала новая девушка. Комментарии под постом – топ

Мунир Насрауи наслаждается жизнью и ни в чем себе не отказывает

08 февраля 2025, 01:42 | Обновлено 08 февраля 2025, 01:43
334
2
ФОТО. У отца Ламина Ямала новая девушка. Комментарии под постом – топ
Instagram. Мунир Насрауи

Отец вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямала, Мунир Насрауи, на своей странице в Instagram объявил о начале новых отношений.

Марокканец опубликовал фото с молодой девушкой, написав: «Хорошее заставляет себя ждать ♥️🤲🏾».

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К Муниру традиционно пришли в комментарии фанаты каталонского клуба и вот что они написали:

«Пожалуйста, сделай ещё одного нападающего», «Ещё один Золотой мяч на подходе», «Нужно постараться, чтобы вышел ещё один Ламин», – и так далее.

Напомним, что родители Ламина Ямала розведены и поддерживают дружеские отношения из-за детей. У пары также есть сын, которого назвали Кейне.

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фото Ламин Ямал lifestyle Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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AndiM
Хворі виродки добралися до бабла
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Serhii P.
one more nigger, please
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