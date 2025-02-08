ФОТО. У отца Ламина Ямала новая девушка. Комментарии под постом – топ
Мунир Насрауи наслаждается жизнью и ни в чем себе не отказывает
Отец вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямала, Мунир Насрауи, на своей странице в Instagram объявил о начале новых отношений.
Марокканец опубликовал фото с молодой девушкой, написав: «Хорошее заставляет себя ждать ♥️🤲🏾».
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К Муниру традиционно пришли в комментарии фанаты каталонского клуба и вот что они написали:
«Пожалуйста, сделай ещё одного нападающего», «Ещё один Золотой мяч на подходе», «Нужно постараться, чтобы вышел ещё один Ламин», – и так далее.
Напомним, что родители Ламина Ямала розведены и поддерживают дружеские отношения из-за детей. У пары также есть сын, которого назвали Кейне.
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