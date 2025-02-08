Он хочет выиграть первый трофей. Сколько голов забил Кейн в сезоне 2024/25

Форвард «Баварии» Гарри Кейн принес своей команде очередную победу, забив 20-й и 21-й голы в лиге.

7 февраля состоялся матч 21-го тура немецкого чемпионата между командами «Бавария» и «Вердер». Встреча завершилась победой «мюнхенцев» со счетом 3:0.

Кейн в 73 матчах за «Баварию» забил 72 гола и отдал 22 ассиста. Трофеев с немецким грандом англичанин пока не добыл.

В текущем сезоне Гарри провел 28 матчей во всех соревнованиях, отметившись 38 результативными действиями (28 Г + 10 А). Его клуб сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги (17 побед, 3 ничьи, 1 поражение).