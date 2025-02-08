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Франция
08 февраля 2025, 09:31 | Обновлено 08 февраля 2025, 09:42
373
0

13 голов в 7 матчах. Дембеле унаследовал престол Парижа после Мбаппе

Усман – лучший бомбардир Лиги 1 в этом сезоне

08 февраля 2025, 09:31 | Обновлено 08 февраля 2025, 09:42
373
0
13 голов в 7 матчах. Дембеле унаследовал престол Парижа после Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле в этом сезоне забил больше голов в чемпионате, чем за четыре предыдущие кампании вместе взятые.

7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

В последних 19 матчах чемпионата Дембеле забил 16 раз: 8 голов забил правой ногой, 6 – левой, 2 – головой. За предыдущие четыре сезона в Лиге 1 и Ла Лиге он забил 15 голов в 102 матчах (2023/24 – 3, 2022/23 – 5, 2021/22 – 1, 2020/21 – 6).

Французский нападающий также является лучшим бомбардиром Лиги 1 в этой кампании. В 2025 году он забил 13 голов в 7 поединках во всех турнирах.

Усман в этом сезоне принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 ассистов.

13 голов Усмана Дембеле в 7 матчах 2025 года

  • 07.02.2025 🆚 Монако (2 гола) ⚽️⚽️
  • 01.02.2025 🆚 Брест (3 гола) ⚽️⚽️⚽️
  • 29.01.2025 🆚 Штутгарт (3 гола) ⚽️⚽️⚽️
  • 25.01.2025 🆚 Реймс (1 гол) ⚽️
  • 22.01.2025 🆚 Манчестер Сити (1 гол) ⚽️
  • 12.01.2025 🆚 Сент-Этьен (2 гола) ⚽️⚽️
  • 05.01.2025 🆚 Монако (1 гол) ⚽️

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Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Усман Дембеле ПСЖ ПСЖ - Монако статистика Килиан Мбаппе бомбардиры
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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