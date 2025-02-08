ВИДЕО. Алиев эпично затроллил Милевского. «На улице -5, а он...»

Футболист клуба Медиалиги «IGNIS» Александр Алиев выложил видео с троллингом Артема Милевского на своей странице в Instagram.

«Кент, как всегда, просто на высоте. Наш президент. На улице минус пять, чудачок в пиджачке ходит. Просто наш президент. Видно, что итальянский парень», – сказал Алиев в видео.

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Экс-футболисты киевского «Динамо» любят подшутить друг над другом ещё со временем профессиональной карьеры.

Напомним, что Алиев и Милевский совсем недавно окончательно помирились и вместе выступают за «IGNIS».