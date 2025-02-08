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08 февраля 2025, 01:04 |
493
1

ВИДЕО. Алиев эпично затроллил Милевского. «На улице -5, а он...»

«Кенты» продолжают подшучивать друг над другом

08 февраля 2025, 01:04 |
493
1
ВИДЕО. Алиев эпично затроллил Милевского. «На улице -5, а он...»
Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

Футболист клуба Медиалиги «IGNIS» Александр Алиев выложил видео с троллингом Артема Милевского на своей странице в Instagram.

«Кент, как всегда, просто на высоте. Наш президент. На улице минус пять, чудачок в пиджачке ходит. Просто наш президент. Видно, что итальянский парень», – сказал Алиев в видео.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Экс-футболисты киевского «Динамо» любят подшутить друг над другом ещё со временем профессиональной карьеры.

Напомним, что Алиев и Милевский совсем недавно окончательно помирились и вместе выступают за «IGNIS».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Serhii P.
дуже смішно, ха-ха 
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