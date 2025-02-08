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07.02.2025 22:15 – FT 1 : 1
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Португалия
08 февраля 2025, 00:26 |
97
0

Два удаления и гол на последних минутах. Порту вырвал ничью со Спортингом

Гости продолжают лидировать в турнирной таблице

08 февраля 2025, 00:26 |
97
0
Два удаления и гол на последних минутах. Порту вырвал ничью со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту – Спортинг

7 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Порту» и «Спортинг». Хозяева сумели вырвать ничью на последних минутах встречи – 1:1.

Первый гол в поединке забил 20-летний испанский защитник Фреснеда на 42-й минуте, который вывел гостей вперед. В концовке матча Намасао сравнял счет и вырвал ничью.

Гости умудрились получить две красные карточки на последних секундах встречи, но на результат это не повлияло.

«Спортинг» набрал 51 балл и продолжает занимать первое место в чемпионате. В активе «Порто» 43 очка и третья позиция.

Чемпионат Португалии, 21-й тур. 7 февраля

Порту – Спортинг – 1:1

Гол: Фреснеда, 42 – Намасао, 90+4

Удаления: Реис, 90+7, Диоманде, 90+8

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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Порту Усман Диоманде удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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