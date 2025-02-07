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Англия
07 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:00
378
0

Серьезные проблемы. Ключевой игрок Арсенала выбыл на месяц из состава

Врачи констатировали травму подколенного сухожилия

07 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:00
378
0
Серьезные проблемы. Ключевой игрок Арсенала выбыл на месяц из состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриель Мартинелли

23-летний вингер лондонского «Арсенала» Габриель Мартинелли выбыл на месяц из состава команды из-за повреждений.

Футболист травмировался во втором матче полуфинала Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (0:2), покинув футбольное поле на 37-й минуте.

Как проинформировала клубная пресс-служба, врачи диагностировали у спортсмена проблемы с подколенным сухожилием.

В этом сезоне Габриель сыграл 35 поединков, в которых ему удалось отдать четыре результативных передачи и оформить семь голов.

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Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма Ньюкасл
Андрей Витренко Источник: The Athletic
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