Источник: Полузащитник Панамы U-20 продолжит карьеру в украинском клубе

18-летний опорный полузащитник Анель Райс продолжит карьеру в украинском чемпионате – в услугах футболиста заинтересован одесский «Черноморец».

По данным издания Deportes RPC, стороны договорились о трансфере и футболист прибудет в Украину. Однако, детали этого перехода не сообщаются.

Райс принял участие в стартовых трех турах чемпионата Панамы в составе клуба «Пласа Амадор». Кроме того, футболист выступал на Чемпионате КОНКАКАФ U-20, где его сборная дошла до полуфинала турнира, а Анель сыграл пять поединков.

Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 125 тысяч евро.

«Черноморец» набрал 12 баллов и занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что одесский клуб определился с последним спарринг-партнером на тренировочных сборах.