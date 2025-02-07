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  4. Источник: Полузащитник Панамы U-20 продолжит карьеру в украинском клубе
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 22:17 |
697
0

Источник: Полузащитник Панамы U-20 продолжит карьеру в украинском клубе

Анель Райс станет игроком одесского «Черноморца»

07 февраля 2025, 22:17 |
697
0
Источник: Полузащитник Панамы U-20 продолжит карьеру в украинском клубе
ФК Пласа Амадор. Анель Райс

18-летний опорный полузащитник Анель Райс продолжит карьеру в украинском чемпионате – в услугах футболиста заинтересован одесский «Черноморец».

По данным издания Deportes RPC, стороны договорились о трансфере и футболист прибудет в Украину. Однако, детали этого перехода не сообщаются.

Райс принял участие в стартовых трех турах чемпионата Панамы в составе клуба «Пласа Амадор». Кроме того, футболист выступал на Чемпионате КОНКАКАФ U-20, где его сборная дошла до полуфинала турнира, а Анель сыграл пять поединков.

Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 125 тысяч евро.

«Черноморец» набрал 12 баллов и занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что одесский клуб определился с последним спарринг-партнером на тренировочных сборах.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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