Источник: Полузащитник Панамы U-20 продолжит карьеру в украинском клубе
Анель Райс станет игроком одесского «Черноморца»
18-летний опорный полузащитник Анель Райс продолжит карьеру в украинском чемпионате – в услугах футболиста заинтересован одесский «Черноморец».
По данным издания Deportes RPC, стороны договорились о трансфере и футболист прибудет в Украину. Однако, детали этого перехода не сообщаются.
Райс принял участие в стартовых трех турах чемпионата Панамы в составе клуба «Пласа Амадор». Кроме того, футболист выступал на Чемпионате КОНКАКАФ U-20, где его сборная дошла до полуфинала турнира, а Анель сыграл пять поединков.
Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 125 тысяч евро.
«Черноморец» набрал 12 баллов и занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что одесский клуб определился с последним спарринг-партнером на тренировочных сборах.
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