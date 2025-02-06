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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 09:01 |
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Черноморец определился со спарринг-партнером в последнем матче на сборах

После соперника из Поти одесситов ждет встреча с командой «Дила»

06 февраля 2025, 09:01 |
80
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Черноморец определился со спарринг-партнером в последнем матче на сборах
ФК Черноморец. Александр Бабич

Формируя расписание контрольных матчей тренировочного сбора «Черноморца» в Турции, в этом списке было одно «белое пятно» по отношению к сопернику.

Менеджменту одесского клуба не сразу удалось окончательно определиться со спарринг-партнером на самую концовку пребывания на турецком Средиземноморье. Это относилось к дате 12 февраля, после чего у команды «моряков» запланировано возвращение в Украину.

«Вопрос относительно соперника на этот день отпал, – сообщил Sport.ua главный тренер Черноморца Александр Бабич. – Мы сыграем с грузинской «Дилой» с Гори.

До этого контрольного матча «Черноморец» уже встречался с представителем элитного дивизиона чемпионата Грузии. В прошлый вторник в роли спарринг-партнера одесситов выступил «Колхети 1913» из Поти (3:4).

Ранее сообщалось, что «Черноморец» в спарринге уступил «Колхети 1913».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Дила Гори Колхети учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд Александр Бабич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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