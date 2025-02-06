Черноморец определился со спарринг-партнером в последнем матче на сборах

Формируя расписание контрольных матчей тренировочного сбора «Черноморца» в Турции, в этом списке было одно «белое пятно» по отношению к сопернику.

Менеджменту одесского клуба не сразу удалось окончательно определиться со спарринг-партнером на самую концовку пребывания на турецком Средиземноморье. Это относилось к дате 12 февраля, после чего у команды «моряков» запланировано возвращение в Украину.

«Вопрос относительно соперника на этот день отпал, – сообщил Sport.ua главный тренер Черноморца Александр Бабич. – Мы сыграем с грузинской «Дилой» с Гори.

До этого контрольного матча «Черноморец» уже встречался с представителем элитного дивизиона чемпионата Грузии. В прошлый вторник в роли спарринг-партнера одесситов выступил «Колхети 1913» из Поти (3:4).

Ранее сообщалось, что «Черноморец» в спарринге уступил «Колхети 1913».