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  4. «В начале января было соглашение». Директор Венеции – о трансфере Яремчука
Италия
07 февраля 2025, 21:55 |
977
0

«В начале января было соглашение». Директор Венеции – о трансфере Яремчука

Филиппо Антонелли подтвердил интерес к украинскому форварду

07 февраля 2025, 21:55 |
977
0
«В начале января было соглашение». Директор Венеции – о трансфере Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Генеральный директор итальянской «Венеции» Филиппо Антонелли поделился мнением о тех трансферах, которые не состоялись во время зимнего окна:

«Роман Яремчук и Эльдор Шомуродов действительно были приоритетными кандидатами на переход в «Венецию». Сначала мы смогли договориться с клубами, в которых выступают эти футболисты.

В начале января было соглашение первого трансфера, а примерно 20 января договорились о переходе второго игрока. Но потом Яремчук и Шомуродов забили важные голы в своих клубах, и сценарий трансферов изменился, а сами переходы не состоялись. Мы пытались предоставить нашему тренеру решения проблем, но так случилось», – сообщил Антонелли.

Роман Яремчук 15 января забил в ворота «Панатинаикоса» и помог «Олимпиакосу» сыграть вничью в чемпионате Греции (1:1).

Гол Шомуродова 30 января позволил «Роме» одолеть немецкий «Айнтрахт» в Лиге Европы со счетом 2:0.

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Венеция Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Рома Рим Эльдор Шомуродов трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник
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