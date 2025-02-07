«В начале января было соглашение». Директор Венеции – о трансфере Яремчука
Филиппо Антонелли подтвердил интерес к украинскому форварду
Генеральный директор итальянской «Венеции» Филиппо Антонелли поделился мнением о тех трансферах, которые не состоялись во время зимнего окна:
«Роман Яремчук и Эльдор Шомуродов действительно были приоритетными кандидатами на переход в «Венецию». Сначала мы смогли договориться с клубами, в которых выступают эти футболисты.
В начале января было соглашение первого трансфера, а примерно 20 января договорились о переходе второго игрока. Но потом Яремчук и Шомуродов забили важные голы в своих клубах, и сценарий трансферов изменился, а сами переходы не состоялись. Мы пытались предоставить нашему тренеру решения проблем, но так случилось», – сообщил Антонелли.
Роман Яремчук 15 января забил в ворота «Панатинаикоса» и помог «Олимпиакосу» сыграть вничью в чемпионате Греции (1:1).
Гол Шомуродова 30 января позволил «Роме» одолеть немецкий «Айнтрахт» в Лиге Европы со счетом 2:0.
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