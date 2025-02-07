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  4. Металлист 1925 отправил форварда в аренду во вторую лигу Австрии
Украина. Первая лига
07 февраля 2025, 20:41 |
546
0

Металлист 1925 отправил форварда в аренду во вторую лигу Австрии

Раймонд Хорн не входит в планы главного тренера харьковского клуба

07 февраля 2025, 20:41 |
546
0
Металлист 1925 отправил форварда в аренду во вторую лигу Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Раймонд Овусу

Форвард харьковского «Металлиста 1925» Раймонд Овусу на правах аренды перебрался в австрийский «Хорн», который выступает во втором дивизионе.

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Австрии: «Талантливый центральный нападающий переходит в «Хорн» на правах аренды и, как ожидается, усилит атакующую мощь команды.Несмотря на свой юный возраст, Овусу уже обладает ценным международным опытом.

Он выступал за луганскую «Зарю», турецкий «Истанбулспор», а к нам перешел на правах аренды до конца текущего года с «Металлиста 1925». Ганец впечатляет своей взрывной скоростью, ярко выраженной способностью завершать атаки и сильной техникой», – сообщил австрийский клуб.

В текущем сезоне Овусу провел десять матчей в Первой лиге, однако результативными действиями отличиться не сумел.

«Хорн» набрал девять баллов во втором австрийском дивизионе и занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Раймонд не входит в планы наставника харьковского клуба.

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Первая лига Украины Металлист 1925 Раймонд Фримпонг Овусу аренда игрока
Николай Титюк Источник
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