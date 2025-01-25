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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 03:23 | Обновлено 25 января 2025, 04:47
59
0

Металлист 1925 предлагал Заре вернуть легионера, но получил отказ

Раймонд Овусу остается играть за харьковскую команду

25 января 2025, 03:23 | Обновлено 25 января 2025, 04:47
59
0
Металлист 1925 предлагал Заре вернуть легионера, но получил отказ
ФК Металлист 1925. Раймонд Овусу

Харьковский клуб Металлист 1925 года пытался вернуть легионера Раймонда Овусу в луганскую Зарю, но получил отказ, информирует Inside UPL.

Харьковский клуб предлагал луганской команде вернуть ганского нападающего и был готов даже к значительной финансовой компенсации. Однако главный тренер Зари Младен Бартулович решил, что Овусу не впишется в состав команды, и луганский клуб отказался от этого соглашения.

Раймонд Овусу играл за Зорю в сезоне 2021/22, но после начала войны покинул Украину и продолжил карьеру в Турции, выступая за Истанбулспор. Затем нападающий присоединился к Металлисту 1925.

Овусу не входит в планы главного тренера Металлиста 1925 Патрика Ван Леувена, поэтому клуб выставил его на трансфер.

В текущем сезоне Раймонд Овусу сыграл 10 матчей Первой лиги за Металлист 1925, без забитых голов.

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Раймонд Фримпонг Овусу Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Младен Бартулович Патрик ван Леувен Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: Telegram
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