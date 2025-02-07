Ни одного поражения. В Серии А назвали лучшего тренера января

55-летний главный тренер «Наполи» Антонио Конте получил награду лучшего тренера января в Серии A.

Об этом сообщили в социальных сетях итальянского чемпионата.

В январе «Наполи» провел четыре матча чемпионата и получил в них максимум зачетных баллов. Стоит отметить, что соперниками неаполитанцев были «Фиорентина» (3:0), «Верона» (2:0), «Аталанта» (3:2) и «Ювентус» (2:1).

После 23 туров «Наполи» лидирует в чемпионате, имея 54 очка. На втором месте - «Интер» (51 очко), а тройку лидеров замыкает «Аталанта» (47 очков).

Антонио Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года.

Ранее был сыгран прерванный матч 16-го тура между «Фиорентиной» и «Интером».