Экс-игрок Ромы: «Довбика нужно обслуживать наилучшим образом»

Бывший футболист итальянской «Ромы» Джузеппе Джаннини прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика в текущем сезоне:

– Вам нравится игра Довбика? Несмотря на сложности, он забил 13 голов.

– Да, мне нравится то, что он делает на поле. Артем – молодой футболист, который проводит только первый год в Италии. Понять итальянский футбол нелегко, это тоже требует времени. Вокруг немного доступных центрфорвардов, а у него есть все качества, которые необходимы клубу. Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом, – считает Джаннини.

В текущем сезоне украинский футболист провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Италии раскритиковали наставника «Ромы», поскольку он оставил Артема на скамье для запасных.