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  4. Экс-игрок Ромы: «Довбика нужно обслуживать наилучшим образом»
Италия
07 февраля 2025, 19:52 |
520
1

Экс-игрок Ромы: «Довбика нужно обслуживать наилучшим образом»

Джузеппе Джаннини оценил выступление украинского форварда в Италии

07 февраля 2025, 19:52 |
520
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Экс-игрок Ромы: «Довбика нужно обслуживать наилучшим образом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист итальянской «Ромы» Джузеппе Джаннини прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика в текущем сезоне:

– Вам нравится игра Довбика? Несмотря на сложности, он забил 13 голов.

– Да, мне нравится то, что он делает на поле. Артем – молодой футболист, который проводит только первый год в Италии. Понять итальянский футбол нелегко, это тоже требует времени. Вокруг немного доступных центрфорвардов, а у него есть все качества, которые необходимы клубу. Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом, – считает Джаннини.

В текущем сезоне украинский футболист провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Италии раскритиковали наставника «Ромы», поскольку он оставил Артема на скамье для запасных.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Николай Титюк Источник
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Занадто багато розмов навколо Довбика, це очевидно тисне. Всі ці пів року Рома це вкрай кризова команда і вже змінилось аж 3 тренери та по при забив 13 голів якось. Ну тобто ясно, що очікують від нього більшого, але гіперреакція на відсутність стабільності незрозуміла
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