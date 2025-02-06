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  4. «Непонятный выбор». В Италии из-за Довбика раскритиковали наставника Ромы
Кубок Италии
06 февраля 2025, 06:55 |
1635
0

«Непонятный выбор». В Италии из-за Довбика раскритиковали наставника Ромы

Украинский форвард забил единственный гол команды

06 февраля 2025, 06:55 |
1635
0
«Непонятный выбор». В Италии из-за Довбика раскритиковали наставника Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

5 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Милан» сумел одолеть «Рому» со счетом 3:1.

Форвард римского клуба Артем Довбик вышел на замену на 46-й минуте и забил единственный гол команды. Итальянские журналисты раскритиковали тренера «Ромы» Клаудио Раньери из-за решения не выпускать украинского футболиста в стартовом составе:

«Основной характеристикой Раньери всегда считался прагматизм, выполнение простых и рациональных задач, чтобы предоставить (или вернуть) логику командам, которые он тренирует. К сожалению, в прошлом матче наставник решил второй раз подряд поставить в стартовый состав совсем другого форварда (речь о Шомуродове – прим).

Некоторые тренерские решения становятся еще более непонятными. Например, отсутствие Артема Довбика, просидевшего на скамейке запасных большую часть матча против «Наполи», и выхода на поле такого игрока, как Шомуродов.

Эльдор в стартовый состав попал только из-за того, что его не смогли продать на трансферном рынке. Спортивный директор пытался, но не сумел найти более качественную альтернативу Шомуродову во время трансферного окна.», – считают журналисты.

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Кубок Италии по футболу Рома Рим Милан Милан - Рома Артем Довбик Клаудио Раньери Эльдор Шомуродов
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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