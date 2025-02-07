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  4. «Существует одна проблема». В Турции оценили игру Зубкова и Сикана в Кубке
Турция
07 февраля 2025, 19:11 |
1778
2

«Существует одна проблема». В Турции оценили игру Зубкова и Сикана в Кубке

Комментатор Зеки Узундурукан поделился мнением об украинских футболистах

07 февраля 2025, 19:11 |
1778
2
«Существует одна проблема». В Турции оценили игру Зубкова и Сикана в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Турецкий «Трабзонспор» в матче Кубка Турции не сумел победить «Искендерунспор» на выезде – матч закончился со счетом 2:2.

В этом поединке в составе гостей сыграли сразу три украинца – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Игру двух последних оценил турецкий комментатор Зеки Узундуракан:

«Трансфер Сикана показал, что это успешное приобретение. Сильные стороны Даниила – его быстрый футбол и эффективные передачи. Он тот футболист, который сам может изменить темп игры.

Зубков вышел на замену во втором тайме и показал, что он очень умный футболист. Его качество игры на поле – превосходное. Оба игрока стали дорогостоящими трансферами, но являются футболистами высокого уровня.

Сикан и Зубков имеют потенциал успешно служить «Трабзонспору» в течение многих лет. Существует одна проблема – быстрая адаптация к новой команде. Если эти игроки решат этот вопрос, смогут существенно усилить команду», – уверен Зеки.

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Кубок Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Искендерунспор Арсений Батагов
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 2
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Виктор Алтухов
Эти футболисты и в украинском чемпионате одни из лучших среди футболистов-украинцев.
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+1
saltim
На Фото выглядит лет на сорок минимум
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0
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