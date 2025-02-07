Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Вратарь Дмитрий Непогодов, который является воспитанником академии киевского «Динамо», продолжит карьеру в Казахстане.

О сотрудничестве с голкипером сообщил «Улитау» в своих социальных сетях. Детали контракта не разглашаются. Этот клуб занял второе место в Первом дивизионе (вторая лига по рангу) и в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге Казахстана.

«Футбольный клуб «Улитау» приветствует экс-вратаря сборной Казахстана Дмитрия Непогодова. Дмитрий – выпускник украинского футбола. За свою карьеру выступал в Украине за «Металлург», «Ворсклу» и «Черноморец», а также в чемпионате Казахстана «Тобол», «Ордабасы», «Астана».

Непогодов играл в украинском «Подолье» в течение двух последних сезонов. Он провел 38 матчей, пропустил 41 гол, в девяти поединках оставил ворота сухими. Добро пожаловать в «Улитау», Дмитрий», – сообщила пресс-служба клуба.