«Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Безус, ныне выступающий за кипрскую «Оммонию», поделился мнением о возможном возвращении в украинский чемпионат:

– У тебя возникают мысли, чтобы вернуться в Украину и завершить карьеру в «Ворскле», «Динамо» или другом клубе?

– Посмотрим, как жизнь сложится. О «Динамо» мечтать точно мы не будем. В «Ворсклу» тоже трудно будет вернуться. «Александрия» сейчас очень неплохая команда, симпатичная, мне нравится то, как они работают. Я думаю, что коллектив – это самое важное, как тренерский, так и футболистов.

– Возможно, ты общаешься с Андреем Ярмоленко?

– Общаемся, конечно, мы кумовья. Не очень часто, однако общаемся. И с Сергеем Сидорчуком тоже, – рассказал Безус.

В текущем сезоне Роман провел за «Оммонию» пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт футболиста с кипрским клубом истекает 31 мая этого года.