Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 18:24 |
893
1

«Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину

Роман Безус поделился мнением о потенциальном переходе в УПЛ

07 февраля 2025, 18:24 |
893
1
«Трудно будет». Экс-игрок Динамо – о возможном возвращении в Украину
ФК Омония. Роман Безус

Бывший футболист киевского «Динамо» Роман Безус, ныне выступающий за кипрскую «Оммонию», поделился мнением о возможном возвращении в украинский чемпионат:

– У тебя возникают мысли, чтобы вернуться в Украину и завершить карьеру в «Ворскле», «Динамо» или другом клубе?

– Посмотрим, как жизнь сложится. О «Динамо» мечтать точно мы не будем. В «Ворсклу» тоже трудно будет вернуться. «Александрия» сейчас очень неплохая команда, симпатичная, мне нравится то, как они работают. Я думаю, что коллектив – это самое важное, как тренерский, так и футболистов.

– Возможно, ты общаешься с Андреем Ярмоленко?

– Общаемся, конечно, мы кумовья. Не очень часто, однако общаемся. И с Сергеем Сидорчуком тоже, – рассказал Безус.

В текущем сезоне Роман провел за «Оммонию» пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт футболиста с кипрским клубом истекает 31 мая этого года.

По теме:
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала контракт с экс-защитником Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ворскла Полтава Александрия чемпионат Кипра по футболу Омония Роман Безус
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Футбол | 07 февраля 2025, 14:39 21
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение

Украинцем заинтересовались клубы из Саудовской Аравии

Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик
Теннис | 07 февраля 2025, 16:24 12
Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик
Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик

Юлия на старте отбора к соревнованиям WTA 1000 в Катаре уступила Лауре Зигемунд

Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Футбол | 07.02.2025, 01:38
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Футбол | 07.02.2025, 18:18
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07.02.2025, 08:51
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Навряд чи хтось з футболістів, які виступають за кордоном, повернуться в Україну до закінчення війни
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
06.02.2025, 11:28 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 7
Бокс
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 24
Футбол
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 7
Футбол
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 95
Футбол
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 3
Хоккей
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем